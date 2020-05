Weitere Öffnung der Schulen

Berlin/Wiesbaden/Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es drei neue nachgewiesene Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 315 nachgewiesene Infektionsfälle seit Beginn der Pandemie in der Region bekannt. Nach aktuellem Stand gibt es derzeit 263 Personen aus dem Kreis, die vor einiger Zeit positiv auf das Virus getestet wurden und die mittlerweile genesen sind. Für die jetzt wieder allmählich startenden Gottesdienste stellt der Kreis Bergstraße den Kirchen und Glaubensgemeinschaften aufgrund einer Absprache mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern einmalig Desinfektionsmittel für die Gotteshäuser zur Verfügung. Das Mittel hat der Kreis von verschiedenen Spendern zur Verfügung gestellt bekommen. Alle gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, die einen Bedarf an Flächen- und Hände-Desinfektionsmittel für ihre Gotteshäuser haben, können sich beim Kreis Bergstraße per E-Mail melden. Die Adresse hierfür lautet: katschutz@kreis-bergstrasse.de. Bei den evangelischen sowie katholischen Kirchengemeinden soll die Verteilung des Desinfektionsmittels über die jeweiligen Dekanate laufen.

Am 18. Mai soll an Hessens Schulen für zahlreiche weitere Kinder und Jugendliche wieder der Klassenunterricht in eingeschränkter Form beginnen. Darunter sind die Viertklässler und alle Schüler an weiterführenden Schulen. Die übrigen Grundschüler der Klassen eins bis drei sollen am 2. Juni in die Klassenräume zurückkehren, Sozialminister Kai Klose (Grüne) kündigte zudem Gespräche mit den Kita-Trägern über einen eingeschränkten Regelbetrieb ab dem 2. Juni angekündigt. Bis zu diesem Zeitpunkt sollen die nötigen hygienischen Schutzvoraussetzungen geschaffen werden. Ziel der Landesregierung sei, dass jedes Kita-Kind vor den Sommerferien seine Tagesstätte noch einmal von innen sieht.

Der Fahrplan der schwarz-grünen Koalition in Wiesbaden sehe außerdem vor, den Geschäften und dem Handel eine Perspektive zu geben, sagte Klose. Zudem werde an einem Konzept für die Gastronomie, für Veranstaltungen bis zu 100 Teilnehmern, den Sport sowie für wieder mehr soziales und kulturelles Leben gearbeitet.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädiert bei sämtlichen Lockerungen dafür, sich nicht an den Landesgrenzen, sondern an regionalen Unterschieden zu orientieren. Unterdessen zeichnet sich ab, dass trotz der Pandemie auch in diesem Jahr Urlaube in Deutschland möglich sein werden. Mehrere Bundesländer kündigten dazu Maßnahmen an. Die Bundesregierung will bis Anfang Juni über Kaufanreize für Autos aus Steuergeldern entscheiden. Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts, geht davon aus, dass es „mit großer Sicherheit“ eine zweite Ansteckungswelle geben wird. Dessen sei sich die Mehrheit der Wissenschaftler sicher. dpa/red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.05.2020