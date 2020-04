Weiterer Mann infiziert

Mannheim.In der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Mannheim gibt es einen zweiten Insassen, der mit dem Coronavirus infiziert ist. Das teilte JVA-Leiter Holger Schmitt am Montag auf Anfrage mit. Der 29 Jahre alte Häftling zeige aktuell keine Krankheitssymptome, befinde sich aber in Quarantäne. Bereits am Freitag hatte die JVA mitgeteilt, dass ein 25 Jahre alter Mann mit dem Virus infiziert sei. Wie sich der Untersuchungshäftling ansteckte und ob er in der Haft Kontaktpersonen infizierte, war zunächst unklar. Daraufhin seien laut JVA 44 Häftlinge und etwa ein Dutzend Mitarbeiter getestet worden, heißt es von der JVA. Bis Montagnachmittag lagen 15 Ergebnisse vor, eines davon war positiv. Dass weitere Gefangene infiziert sind, sei nicht auszuschließen, hieß es. wol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.04.2020