Weltrekord auf dem Maimarktgelände

Mannheim.Ein neuer Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde – und zwar mit Pferden. Den haben am Freitag 132 Reiter im Zuge der Pferdemesse „Equitana“ erreicht. Gemeinsam ritten sie am Nachmittag im MVV-Reitstadion auf dem Maimarktgelände in Mannheim zur größten Quadrille der Welt. Das Quadrillereiten ist eine besondere Form des Formationsreitens. Dabei geht es darum, eine Formation mit einer durch vier teilbaren Anzahl von Teilnehmern zu bilden. Die vielen Teilnehmer reisten dafür aus Deutschland und zahlreichen Nachbarstaaten an. Zu übertreffen war die Zahl aus dem Jahr 2008, als 103 Haflinger-Ponys in Neuss antraten. jor (Bild: Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.07.2019