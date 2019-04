Weltstar Brandauer spielt in Worms den Hagen

Worms.Mit Klaus Maria Brandauer (l.) konnte der Intendant der Nibelungenfestspiele, Nico Hofmann (r.), gestern einen echten Weltstar präsentieren. In Worms wurde das Ensemble der Öffentlichkeit vorgestellt. Der 75-jährige Brandauer spielt in der Uraufführung „Überwältigung” von Autor Thomas Melle den Hagen. Mit dieser Rolle wolle er sich „ganz frisch, ganz neu“ befassen, sagte der Schauspieler, der eine persönliche Betroffenheit im Umgang mit dem Nibelungenstoff einräumte. Gezeigt werde darin schließlich, wie wenig Menschen aus der Geschichte lernen. Das Stück wird vom 12. bis 28. Juli an 16 Abenden aufgeführt. red/Bild: Nix

