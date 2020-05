Wem gehören die Nazi-Skulpturen?

Bad Dürkheim.Im Streit um in Bad Dürkheim entdeckte Kunst aus der Zeit der Nazi-Diktatur (1933-1945) hat die Bundesrepublik Klage gegen einen Unternehmer aus der pfälzischen Stadt erhoben. Damit mache sie ihren Anspruch auf Herausgabe von zwei Bronze-Pferden (Bild) und vier Bronzeskulpturen des Künstlers Josef Thorak geltend, teilte das Landgericht Frankenthal am Freitag mit. Die Bundesrepublik berufe sich darauf, dass die Skulpturen bei der Wiedervereinigung durch den Einigungsvertrag Bundeseigentum geworden seien. Es geht um NS-Kunst, die 2015 bei einer Razzia in einer Halle gefunden worden war. Der Mann, der die Halle gemietet hatte, erklärte, er habe die Werke rechtmäßig gekauft. lrs (Bild: dpa)

