Wenig Behinderte

Mannheim.In Baden-Württemberg ist die Zahl der behinderten Beschäftigten im Öffentlichen Dienst deutlich gesunken. Der Anteil ging 2016 so stark zurück, dass das Land die gesetzlichen Vorgaben nicht mehr erfüllt – die Pflichtquote von fünf Prozent wurde unterschritten. Das räumt die grün-schwarze Regierung in ihrem Jahresbericht ein. Deshalb müsse das Land 318 000 Euro Ausgleichsabgabe an das Integrationsamt beim Kommunalverband für Jugend und Soziales zahlen. Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) forderte von seinen Ministerkollegen „vermehrte Anstrengungen, um dieser Entwicklung entgegenzusteuern“. Er appellierte an die „Eigenverantwortung der jeweiligen Ministerien“. pre