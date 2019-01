Weniger Asylanträge

Berlin.Noch immer wollen viele Menschen nach Europa einwandern, aber in Deutschland kommen weniger Asylbewerber an. Im vergangenen Jahr wurden in der Bundesrepublik insgesamt 185 853 Asylanträge gestellt. Das sind 16,5 Prozent weniger als 2017 (222 683 Anträge). Zieht man die Zahl der Menschen ab, die zum wiederholten Mal einen Antrag in der Bundesrepublik stellten, sind es 161 931 Schutzsuchende. Das entspricht in etwa der Einwohnerzahl Heidelbergs. In Baden-Württemberg wurden vergangenes Jahr 18 217 Anträge gestellt, in Hessen waren es 14 248 Asylanträge und in Rheinland-Pfalz 8893. Hauptherkunftsländer waren Syrien, der Irak und Afghanistan. dpa/was

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.01.2019