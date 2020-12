Weniger Bäume, mehr Beton

Zwingenberg.Die Gemeinschaft für Umweltschutz und Demokratie (GUD) Zwingenberg will vom Magistrat Informationen über den Verbleib von 15 Laubbäumen erhalten. Die sollten auf dem Areal zwischen Jugenheimer Straße, Auf der Heide und Orbisstraße eigentlich erhalten werden, in Folge der Bebauung der Fläche sei heute aber nur noch ein einziger Baum vorhanden. Gegen den Bebauungsplan sei auch verstoßen worden, weil Betonfertigteile zur Gartenabgrenzung verwendet worden seien.

Die GUD-Fraktion hat nun eine Anfrage an den Magistrat mit Rathauschef Holger Habich an der Spitze gerichtet, die am Donnerstag in der Stadtverordnetenversammlung beantwortet werden soll. mik

