Keine Veranstaltungen, weniger Gäste in Restaurants und Kneipen: Auch Brauereien leiden. In Pfungstadt wird künftig gebaut und gebraut. Daniel Hopp, Sohn des Hoffenheim-Mäzens und SAP-Mitgründers Dietmar Hopp, hat das Brauerei-Gelände gekauft und will Wohnungen bauen. Vorbild ist das Projekt Henninger-Turm in Frankfurt. E Wirtschaft und Region, Seiten 6 und 9

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.07.2020