Weniger Kontrollen?

Mannheim.In der Debatte um die Sparvorgaben bei der Mannheimer Polizei gibt es neue Vorwürfe. Wie die Gewerkschaft der Polizei (GdP) gestern berichtete, liegen ihr „interne Anordnungen“ eines Revierleiters an seine Beamten vor. Darin fordert er diese laut GdP auf, präventive Streifenfahrten zu unterlassen sowie auch Alkohol- und Drogenkontrollen einzustellen. Das Präsidium betonte gestern auf Anfrage, es gebe keine „generelle Anordnung“, wonach Streifenfahrten zu unterlassen seien. Es bleibe jedoch den Revierleitern überlassen, je nach Lage vor Ort Entscheidungen zu treffen. Auf die Frage, ob es in Revierbezirken weniger Alkohol- und Drogenkontrollen gebe, ging das Präsidium nicht konkret ein.

Anfang Mai hatte Polizeipräsident Thomas Köber seine Führungskräfte in einer internen E-Mail zum Sparen aufgefordert. Um den Sachetat in Höhe von 7,7 Millionen Euro nicht zu überziehen, müssen demnach im weiteren Verlauf des Jahres 350 000 Euro eingespart werden. Unter anderem will man die Ausgaben für Sprit und technische Geräte, aber auch für Ermittlungen reduzieren. imo