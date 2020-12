Weniger Lockerungen über Feiertage?

Berlin/München/Mannheim.Angesichts anhaltend hoher Corona-Zahlen fallen die Lockerungen über die Feiertage mit hoher Wahrscheinlichkeit geringer aus als von vielen Bürgern erhofft. Bayern nahm die für Silvester geplanten Erleichterungen am Sonntag bereits wieder zurück. Über Weihnachten soll es aber dabei bleiben. Auch in anderen Ländern stehen die versprochenen Lockerungen auf dem Prüfstand.

Aus den Reihen der Regierungsparteien CDU/CSU und SPD mehrten sich die Warnungen, kein überflüssiges Risiko einzugehen. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sprach in ihrer wöchentlichen Videobotschaft zwar davon, dass es dank der Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen „Licht am Ende des Tunnels“ gebe. Zugleich dämpfte sie Erwartungen, dass mit Beginn eines Impfprogramms der Kampf gegen die Pandemie gewonnen sei. Nach Einschätzung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wird es bis Sommer Massenimpfungen geben.

Entgegen vielen Hoffnungen ist die Zahl der Neuinfektionen trotz des Teil-Lockdowns immer noch hoch. Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag binnen eines einzigen Tages 17 767 neue Infektionen – über 3100 mehr als vor einer Woche. An Sonntagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger als unter der Woche. In Mannheim wurden am Samstag 88 und am Sonntag 82 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg nach Zahlen der Stadt auf 240,1.

Wegen der anhaltend hohen Corona-Zahlen verschärft Bayern seinen Kurs zur Kontaktbeschränkung deutlich. Das Kabinett um Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschloss, dass am 9. Dezember zudem der Katastrophenfall erneut ausgerufen werden soll. dpa/sma

