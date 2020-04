Weniger Passagiere auf den Fähren

Rhein-Neckar.Die Fährbetriebe an Rhein und Neckar transportieren bis zu zwei Drittel weniger Fahrgäste über die Flüsse als vor der Corona-Krise. Das hat eine Umfrage dieser Redaktion bei den jeweiligen Unternehmen ergeben. Am deutlichsten zu spüren bekommt den Rückgang die Rheinfähre zwischen Altrip und Mannheim. Waren es vor Beginn der Einschränkungen etwa 2200 Fahrzeuge täglich, so hat sich die Zahl auf rund 700 reduziert. An Sonn- und Feiertagen ruht der Betrieb komplett. Erst gar nicht aufgenommen hat diesen die Altrheinfähre bei Sandhofen, weil darauf die Abstände nicht eingehalten werden könnten. Ein Problem sei auch Barbezahlung, so Fährbetreiber, die keine Kreditkartenzahlung anbieten. apt/sal (BILD: Bernhard Zinke)

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.04.2020