Bensheim.Im Bensheimer Rathaus wurden im vergangenen Jahr 470 Geburten beurkundet. Das sind deutlich weniger als 2018 – was allerdings auf die Schließung der Geburtshilfe am Heilig-Geist-Hospital Ende September zurückzuführen ist. Die beliebtesten Vornamen in Bensheim waren Anna, Emma, Ben und Paul.

Aus der Jahresstatistik für die größte Stadt im Kreis Bergstraße geht ebenfalls hervor, dass es weniger Trauungen und Sterbefälle gab. Gestiegen ist dagegen wie in den Vorjahren die Einwohnerzahl. Mittlerweile haben 43 252 Menschen in Bensheim ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.01.2020