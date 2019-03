Weniger Unfälle, mehr Tote in Südhessen

Bergstraße/Südhessen.Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Todesfolge auf Straßen in Südhessen und im Kreis Bergstraße ist im vergangenen Jahr gestiegen. Und das, obwohl es insgesamt weniger Unfälle gab. Das geht aus der Verkehrsunfallstatistik 2018 hervor, die das Polizeipräsidium gestern veröffentlicht hat. Ein Grund für die signifikant höhere Zahl an Todesopfern ist wohl der lange und warme Sommer. Das anhaltend schöne Wetter lockte jede Menge Motorradfahrer auf die Straßen. Hierbei kamen 2018 bei Unfällen in Südhessen 24 motorisierte Zweiradfahrer ums Leben, im Kreis Bergstraße sechs. 2017 waren es neun in Südhessen und einer im Kreis. Mit dem Programm Bike-Konzept will die Polizei gegensteuern. kel/Bild: dpa

