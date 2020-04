Werbeaktion muss vorerst ausfallen

Bergstraße.Die Tennisvereine stehen in der Zeit um Ostern in den Startlöchern, um in die Freiluftsaison zu starten, noch dazu bei einem so einladenden Wetter wie jetzt. Doch daraus wird vorerst nichts, die Corona-Krise hat den „weißen Sport“ voll im Griff. Und auch die Aktion „Deutschland spielt Tennis“, bei der viele Clubs vor dem Auftakt der Punktrunde auf ihre Anlagen einladen, um auf ihre Aktivitäten aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu werben, fällt aus. Vorerst zumindest, denn der Deutsche Tennisbund bietet den Vereinen an, diese Schnuppertage bei freien Terminen bis zum Saisonende im September durchzuführen. red

