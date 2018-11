Werben um Lehrlinge

Mannheim/Stuttgart.Immer mehr Unternehmen in der Region haben Schwierigkeiten, genügend junge Menschen für ihre Ausbildungsplätze zu finden. Der Anteil der Betriebe, die in diesem Jahr nicht alle angebotenen Lehrstellen besetzen konnten, sei auf etwa 30 Prozent gestiegen, sagte Manfred Schnabel, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, gestern in Mannheim.

Gemeinsam mit den anderen IHKs in Baden-Württemberg und dem Wirtschaftsministerium in Stuttgart starte man eine neue Kampagne, um für die Ausbildung in einem Betrieb zu werben. „Damit wollen wir auch explizit Eltern von künftigen Schulabgängern ansprechen“, so Schnabel. tat

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.11.2018