Werder tritt in Worms an

Frankfurt.Die Fußball-Bundesliga startet in einer Woche, die neue Saison in der Zweiten Liga läuft bereits seit Anfang August – und an diesem Wochenende wird die erste Hauptrunde im DFB-Pokal ausgetragen.

Die ersten drei Partien werden heute Abend um 20.45 Uhr angepfiffen – darunter die Begegnung des SV Darmstadt 98, der bei Zweitliga-Aufsteiger Magdeburg eine schwere Hürde zu nehmen hat. Pokalverteidiger Eintracht Frankfurt muss morgen zum SSV Ulm reisen (Anpfiff 15.30 Uhr). Zur gleichen Zeit tritt ein anderer Bundesligist in der Region an: Werder Bremen ist zu Gast beim Regionalligisten Wormatia Worms. Als letzte der insgesamt 64 Pokalpartien wird am Montagabend um 20.45 Uhr das Spiel von Borussia Dortmund in Fürth angepfiffen. seg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 17.08.2018