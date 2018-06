Werke zeichnen scharfes Bild der Realität

Anzeige

karlsurhe.Das am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) angesiedelte Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) und die Badische Landesbibliothek (BLB) präsentieren von Freitag, 15. Juni bis Samstag, 22. September, die Ausstellung „Gunnar Martinsson – Zeichnungen und Projekte von 1957 bis 2008“. Die ausgewählten Werke des schwedischen Landschaftsarchitekten Gunnar Martinsson verdeutlichen dabei die in den 70er und 80er Jahren gesetzten Impulse, durch die die skandinavische Landschaftsarchitektur in Deutschland Einzug erhielt.

Internationale Beachtung fand der in Stockholm ausgebildete Martinsson, der 1957 ein eigenes Büro eröffnet hatte, erstmals im Jahr 1963 mit seinem Beitrag auf der Internationalen Gartenausstellung in Hamburg. Zwei Jahre später wurde er an die Karlsruher Architekturfakultät auf den neu gegründeten Lehrstuhl für Landschaft und Garten berufen, dessen Leitung er bis 1991 innehatte.

Durch seine Lehrtätigkeit, zahlreiche realisierte Projekte und die Mitwirkung in vielen Preisgerichtsgremien gewann er in den 1970-er und 1980-er Jahren zunehmend an Einfluss und brachte wichtige Impulse der skandinavischen Landschaftsarchitektur nach Deutschland. Hier realisierte Martinsson eine große Anzahl an Projekten wie beispielsweise die Außenanlagen von Verwaltungsbauten, Kliniken und Hochschulen. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz war er unter anderem in Karlsruhe, Ettlingen, Ludwigshafen, Calw, Schwetzingen und Zweibrücken mit der Gestaltung von Plätzen und Fußgängerzonen tätig.