Weschnitz neu gestaltet

Einhausen.Naturnah ist die Weschnitz in Einhausen umgestaltet worden. Gestern stellte Bürgermeister Helmut Glanzner mit Vertretern von Gewässerverband und Hessen Mobil den neuen innerörtlichen Renaturierungsabschnitt vor. Der Fluss kann sich an einigen Stellen nun auf fast doppelte Breite ausdehnen, zudem wurden Stromschnellen und eine künstliche Insel aus Kieseln und Granitbrocken geschaffen. Trittsteine ermöglichen es Geübten, die Weschnitz bei niedrigem Wasserstand sogar abseits der Brücke zu überqueren. Von der Renaturierung profitieren auch Tiere. Der Bitterling, eine kleine Karpfenart, ist bereits zurück. In einigen Jahren sollen Lachse die Weschnitz heraufschwimmen. sch/kel/Bild: Keller