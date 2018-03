Westen positioniert sich gegen Russland

Anzeige

Moskau/London.In seltener Geschlossenheit konfrontiert der Westen Russland mit Vorwürfen zu dessen internationalem Handeln. Deutschland, Frankreich und die USA stellten sich nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hinter Großbritannien. Scharf verlangten sie gestern von Moskau Aufklärung. Am selben Tag verhängte die Regierung von US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen Russland.

Die britische Regierung verdächtigt Russland, an einem Giftanschlag auf Skripal und dessen Tochter beteiligt gewesen zu sein. Nach britischen Angaben wurden sie Opfer des Nervengifts Nowitschok, entwickelt in der Ex-Sowjetunion. Woher der bei dem Anschlag eingesetzte Stoff konkret stammt, ist aber unbekannt. Bei den Sanktionen geht es um Hackerangriffe und Kampagnen während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 zugunsten Trumps und um eine Cyberattacke, die vor allem die Ukraine traf. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen 19 Personen und fünf Organisationen, teilte das Finanzministerium in Washington mit.

Putin will reagieren

Video Überregional Vergifteter Ex-Spion: USA stellen sich hinter Großbritannien Im Konflikt zwischen Großbritannien und Russland um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England haben sich die USA hinter Großbritannien gestellt. Die US-Regierung geht wie die britische Regierung davon aus, dass Russland f Im Konflikt zwischen Großbritannien und Russland um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Doppelagenten in England haben sich die USA hinter Großbritannien gestellt. Die US-Regierung geht wie die britische Regierung davon aus, dass Russland f

Zum Fall Skripal heißt es in der Erklärung der Staats- und Regierungschefs: „Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs. Ein solches Vorgehen verletzt eindeutig die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens und das Völkerrecht. Es bedroht unser aller Sicherheit.“ Großbritannien habe seinen Partnern dargelegt, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung für den Anschlag trage. „Wir teilen die Einschätzung des Vereinigten Königreichs, dass es keine plausible alternative Erklärung gibt“, schreiben Kanzlerin Angela Merkel, der französische Präsident Emmanuel Macron und US-Präsident Donald Trump.