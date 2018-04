Westernhagen gibt Echos zurück

Anzeige

Berlin/Heidelberg.Der Musikpreis Echo steht vor einem Scherbenhaufen. Gestern kündigte auch Popstar Marius Müller-Westernhagen an, alle seine Echo-Trophäen zurückzugeben. Wie viele weitere Musiker, die sich ebenfalls von ihren Preisen trennen (darunter Klassik-Pianist Igor Levit), protestiert Westernhagen gegen die Auszeichnung der Rapper Kollegah und Farid Bang, die wegen antisemitischer Texte kritisiert werden.

Diese Prämierung hat Florian Drücke, als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Musikindustrie der Veranstalter des Echo, gestern als „Fehler“ bezeichnet. Der Heidelberger bat in einem Brief an die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, um Entschuldigung. Sie hatte den Echo für die Rapper „verheerend“ genannt. dpa