Wichtiges Symbol

Mannheim.Als unverzichtbaren Leuchtturm in der Metropolregion haben zahlreiche Vertreter der Wirtschaft das Mannheimer Nationaltheater bezeichnet. Das Haus sei wichtig, um Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten, verbessere das Image und die Lebensqualität, so Vertreter von Großunternehmen, Verbänden und Mittelstand, die wir für unsere Serie „Nationaltheater – Was wird daraus?“ befragt haben. Kulturelles Leben sei für die Stadt „existenziell“, das Gebäude „ein wichtiges Identifikationssymbol“, so Stadtmarketing-Geschäftsführerin Karmen Strahonja. Ob eine Generalsanierung nötig ist oder man doch über einen Neubau nachdenken sollte, darüber gibt es indes unterschiedliche Meinungen. pwr