Wie die Zeit vergeht . . .

Vor ca. 18 Jahren bekam die Firma Sprinter einen neuen Chef - Karlheinz Nagel.

Da alle schon zukünftige Projekte vor Augen hatten, blieb eigentlich gar keine Zeit zum großen Kennenlernen.

Man begann umgehend mit der Planung einer neuen Wochenzeitung, die sonntagsmorgens kostenlos an alle Nichtleserhaushalte verteilt werden sollte.

Binnen zweier Monate hatten wir eine neue Vertriebs- und Transportschiene aufgebaut und Ortschaften in praktische Zustellgebiete eingeteilt.

Und das Projekt lief sehr gut an. Und es sollte auch für ein paar Jahre sehr gut laufen, bis es dann aus wirtschaftlichen Gründen 2016 eingestellt wurde.

Nach der Installation der SOAK kam dann 2001 das nächste Großprojekt, das den Zeitungszustellern in Kombination ihre Arbeitsplätze und ihr Einkommen sichern sollte. Die MORGENPOST war geboren.

Durch unsere AZD-Vorkenntnisse konnten wir auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgreifen und dadurch die private Postzustellung sehr schnell in die Tat umsetzen.

Nur die Empfänger brauchten viele Jahre, um unsere Existenz zu realisieren.

Leider taten sich so manche Großversender sehr schwer, der DPAG den Rücken zu kehren und mit uns zusammenzuarbeiten. Auch der große Konkurrent tat mit Rabattaktionen das seinige, um uns das Leben schwer zu machen.

Und die „feindlichen“ Briefträger machten es uns auf den Straßen auch nicht immer leicht.

Da fiel schon mal versehentlich ein MOPO-Brief aus einem Briefkasten, damit der „Kollege“ seine Post richtig platzieren konnte. Aber all diese Anfangsprobleme haben sich im Laufe der Jahre in Luft aufgelöst und heute läuft man zum Teil gemeinsam und hält auch einmal ein Schwätzchen.

Was die Zusteller nicht so sehr mitbekamen, waren die wirtschaftlichen Probleme im Hintergrund.

Die Briefmengen stiegen leider nie in dem Umfang wie wir es uns gewünscht hätten und dadurch stand die MORGENPOST gerade in den Anfangsjahren immer wieder am Abgrund.

Herr Nagel musste unzählige Male mit uns nach Synergieeffekten und Einsparpotenzialen suchen und unsere Vorschläge dann bei den Investoren vertreten. Aber gemeinsam haben wir in all den Jahren offensichtlich doch einen ganz guten Job gemacht, denn trotz aller Widrigkeiten gibt es uns immer noch und auch bei den Kunden haben wir einen ganz guten Ruf.

Leider verabschieden sich in den letzten Jahren immer mehr Wegbegleiter und Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand und Vorruhestand, so dass sich das Gesicht der MORGENPOST intern und extern sehr verändert. Auch die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen und die voranschreitende Digitalisierung tragen einen großen Teil zur Veränderung der Postzustellung bei.

Aber in jeder Veränderung und jedem Ende wohnt auch ein Anfang.

In diesem Sinne wünschen wir Herrn Nagel alles Gute für die Zukunft und noch viele gesunde Jahre.

Ihre Familie Hemmerich sowie alle Mitarbeiter von MSH

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018