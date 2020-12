Wie es jetzt auf der Isostation aussieht

Schwetzingen.Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen stehen während der Corona-Krise vor besonderen Herausforderungen – auch in der Schwetzinger GRN-Klinik. Krankenpfleger Fabian Balbo arbeitet als stellvertretender Leiter in der Isolationsstation. Er will den Menschen erklären, was hinter all den Zahlen und Grafiken steckt, die viele Menschen lesen und hören.

Die Arbeitsweise habe sich extrem verändert. Das fange schon bei der Schutzkleidung an. „Es dauert etwa fünf Minuten, um Maske, Handschuhe und Kittel anzuziehen. Nach jedem Patienten muss diese gewechselt werden. Außerdem haben viele Patienten und auch Mitarbeiter Angst vor dem Ungewissen. Wie lange geht das noch? Gibt es ein danach und was erwartet mich in den Zimmern? Das fragen sich viele Menschen“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. nina

