Wie geht es mit den Kasernen weiter?

Schwetzingen.Im großen Jahresinterview beantwortet Schwetzingens Oberbürgermeister (OB) Dr. René Pöltl Fragen zu Projekten in der Stadt. Dabei geht es auch um das Kasernen-Areal. Eins sei dabei zwischen Stadt und Land unstrittig, so der OB: „Es wird kein Ankunftszentrum wie in Heidelberg geben, auch keine Außenstelle.“ Er erklärte zudem die Aufteilung: „Etwa ein Drittel werden wir sehr wahrscheinlich der Natur zurückgeben, ein weiteres Drittel umfasst die historischen und unter Denkmalschutz stehenden Kasernengebäude und ein weiteres Drittel sind Flächen mit Nebengebäude im Südosten des Geländes.“ Die Stadt plane weiter einen Teilkauf und überlegt, den östlichen Teil als Gewerbepark zu nutzen. kaba

