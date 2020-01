Wie sich 2020 die Stadtteile entwickeln

Mannheim.Der Kampf um den Erhalt von Bäumen, mehr Grün an Straßen und Fassaden, die Sorge um das Stadtklima und das Miteinander in den Vielfaltsquartieren: Themen, die Menschen in den kommenden Monaten in den Mannheimer Stadtteilen umtreiben, finden die Leser auf den Stadtteilseiten dieser Ausgabe. Bei der Vorschau geht es um große Sanierungs- oder Neubauprojekte wie das Käfertaler Kulturhaus oder das Collinicenter in der Oststadt – das Foto aus dem Oktober 2018 zeigt den Steg dorthin. Herausforderungen bleiben: ein Trinkertreff im Jungbusch oder der zweite Bauabschnitt auf dem Waldhöfer Taunusplatz. In den Quadraten, auf T 4/T 5, wird ein ganzes Wohnviertel fertiggestellt. Dass das Neckarufer attraktiver gestaltet wird, hoffen Bewohner vor allem in der Neckarstadt-West. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.01.2020