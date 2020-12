Wieder drastische Einschnitte in das öffentliche Leben

Berlin/Bergstraße.Zum Eindämmen der sich weiter stark ausbreitenden Corona-Pandemie wird das öffentliche und private Leben in Deutschland zum zweiten Mal in diesem Jahr drastisch heruntergefahren. Von diesem Mittwoch (16.) an und bis zum 10. Januar muss der Einzelhandel mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf schließen. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Sonntag beschlossen. In diesem Zeitraum sollen auch Schulen grundsätzlich geschlossen oder die Präsenzpflicht ausgesetzt werden. Lockerungen der strengen Kontaktbeschränkungen gibt es zu Weihnachten für Feiern im engsten Familienkreis, nicht aber zum Jahreswechsel.

Zahlen werden wohl noch steigen

Die scharfen Einschnitte sind die Folge der sich seit Wochen verschärfenden Pandemielage. Am Sonntagmorgen meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 20 200 neue Corona-Infektionen und 321 neue Todesfälle. Am Sonntag vor einer Woche waren es noch 17 767 neue Fälle und 255 Todesfälle gewesen. Am vergangenen Freitag war der bisherige Höchststand der Neuinfektionen (29 875) und Todesfälle (598) erreicht worden. Merkel ging davon aus, dass die Zahlen zunächst noch steigen werden. Der seit Anfang November geltende Teil-Lockdown habe „nicht gereicht“, sagte Merkel nach den Beratungen von Bund und Ländern. Das exponentielle Wachstum der Neuinfektionen habe eine Zeit lang gestoppt werden können. Dann sei aber eine „Seitwärtsbewegung“ eingetreten, und seit einigen Tagen gebe es wieder ein exponentielles Wachstum. „Wir sind zum Handeln gezwungen und handeln jetzt auch“, sagte Merkel.

„Lage ist außer Kontrolle geraten“

„Corona ist außer Kontrolle geraten“, warnte Bayerns Regierungschef Markus Söder. „Die Lage ist eigentlich wieder 5 vor 12. Deswegen wollen wir keine halben Sachen mehr machen, sondern konsequent handeln“, betonte der CSU-Vorsitzende. Nun gelte: „Ab Mittwoch richtiger Lockdown in Deutschland, für alle, konsequent und auch klar verständlich und anwendbar.“ Dieser sei bis zum 10. Januar geplant, müsse aber so lange wie nötig andauern. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet schloss eine Verlängerung der harten Corona-Auflagen über den 10. Januar hinweg nicht aus. Wenn erforderlich, werde es auch danach weitere Maßnahmen geben, sagte der CDU-Politiker in Düsseldorf.

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) machte deutlich, dass der Bund mit erweiterten Corona-Finanzhilfen Firmen und Jobs schützen will. Es gehe um Existenzen. Der Vizekanzler sprach von einer umfassenden Unterstützung. Die zusätzlichen Hilfen hätten einen Umfang von rund 11 Milliarden Euro pro Monat.

Auch im Kreis Bergstraße gehen die Zahlen weiter spürbar nach oben. Für das vergangene Wochenende meldete das Landratsamt insgesamt 125 neue bestätigte Fälle: 65 am Samstag und 60 am Sonntag. Außerdem kam es zu drei weitere Todesfällen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Dabei handelt es sich um eine 84-jährige Person aus Lampertheim, eine 73-jährige Person aus Lorsch und eine 69-jährige Person aus Lindenfels.

Heppenheim und Lorsch auffällig

Die Zahlen der neuen Fälle verteilten sich am Wochenende u. a. auf Bensheim (4), Einhausen (2), Heppenheim (30, davon 27 allein am Sonntag), Lautertal (3), Lindenfels (4), Lorsch (16, davon 13 allein am Samstag) und Zwingenberg (2). Zu den betroffenen Einrichtungen und zur Zahl der Genesenen machte der Kreis ebenso wenig Angaben wie zum Grund für die zahlreichen Fälle in Heppenheim.

In den Bergsträßer Krankenhäusern werden aktuell 73 Patienten behandelt, darunter 68 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor. Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 388 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für Sonntag einer Quote von 143,44 Infektionen pro 100 000 Einwohnern (Inzidenz) entsprach. Die Inzidenz wird wegen des weiterhin starken Anstiegs an Fallzahlen am heutigen Montag einen Wert von knapp 157 erreichen. Der bisherige Maximalwert im Kreis lag Anfang November bei 160.

In Hessen stieg die Zahl der Infektionen am Sonntag um 1427 auf 107 361, wie aus Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts hervorgeht (Stand: 0 Uhr). Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 33 auf 1749. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.12.2020