Bergstraße.Zwischen verschiedenen anderen Drehorten in Deutschland machte jetzt wieder eine Bollywood-Produktion Station im Kreis Bergstraße. In Heppenheim drehte Vinod Kumar Singh, langjähriger indischer Partner von Ex-Landrat Matthias Wilkes, Szenen für ein Musikvideo. Mit am Set waren Miss Rheinland-Pfalz und Mr. India. BILD: Strieder