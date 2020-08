Wieder vier neue Corona-Fälle im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden auch am Freitag vier neue Corona-Fälle gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 441 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Lampertheim und Viernheim (3).

Zurzeit gibt es 32 Patienten im Kreis. In den Krankenhäusern werden zwei Menschen mit einer Infektion beziehungsweise einem Verdacht darauf behandelt. Unter anderem in Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg gibt es keine Infektionsfälle.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 23 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 8,5 Infektionen pro 100 000 Einwohnern entspreche. Die sogenannte Inzidenz ist damit wieder leicht gesunken. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Angesichts der steigenden Infektionszahlen mahnt die Kreisspitze zur Wachsamkeit – auch wenn die Zahl der Verstöße gegen Corona-Beschränkungen nur leicht ansteige, sei dies von besonderer Bedeutung.

In Hessen ist die Zahl der Ansteckungen heute um 179 gestiegen. Insgesamt seien damit 13 187 Fälle bestätigt, teilte das Sozialministerium (Stand: 14 Uhr) mit. In Hessen sind im Zusammenhang mit der von dem Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 bislang 526 Menschen gestorben – im Vergleich zum Vortag blieb diese Zahl unverändert. dpa/tm/BILD: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.08.2020