Wiederaufbau in fünf Jahren?

Ein Kran senkt eine Tragkonstruktion auf Notre-Dame ab. © dpa

Paris.Der Wiederaufbau der schwerbeschädigten Pariser Kathedrale Notre-Dame wird von einer riesigen Spendenwelle getragen. Nach Angaben von Stéphane Bern, der im Auftrag von Staatspräsident Emmanuel Macron für die Renovierung historischer Baudenkmäler zuständig ist, waren schon bis gestern Morgen fast 900 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Bern sagte dem Sender RMC: „Die ganze Welt ist an unserer Seite.“

Frankreich will nach der Katastrophe einen internationalen Architekturwettbewerb für den Wiederaufbau des kleinen Turms in der Mitte des Daches ausrufen. Der Spitzturm war bei dem Brand am Montagabend zusammengestürzt.

Kurz nach Ausbruch des Feuers hatte Macron schon versprochen, Notre-Dame binnen fünf Jahren wieder aufzubauen. dpa

