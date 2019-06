Wiesn-Stimmung und kulturelle Vielfalt

Lorsch/Bensheim.Ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm bot am Wochenende das Johannisfest in Lorsch. Erstmals gab es dabei auch einen Wiesn-Abend. Das Programm mit bayerischen Traditionswettbewerben wie Maßkrug-Stemmen kam gut an, auch die Band „Die Lechis“ sorgte für die passende Stimmung. Die Chance, das Fest auch in Tracht zu besuchen, nutzten aber nur wenige Besucher. Dirndl- und Lederhosen-Träger waren am Samstag in der Minderzahl. Zum Finale lockt das Johannisfest heute mit einem Feuerwerk.

Auch in Bensheim wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Beim Bürgerfest herrschte zwischen Bürgerwehrbrunnen und Storchennest Hochbetrieb. Integriert war am Samstag wieder das Interkulturelle Fest. Mit kulinarischen Leckereien aus aller Welt und vielen Darbietungen auf der Bühne stand die Veranstaltung für ein friedliches Miteinander der Kulturen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.06.2019