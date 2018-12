Wildschwein auf der Flucht durch Bensheim

Bensheim.Ein aufgescheuchtes Wildschwein (Symbolbild) hat am Samstag um die Mittagszeit Passanten in der Bensheimer Fußgängerzone umgerannt und einer Kindertanzgruppe in der Turnhalle der Liebfrauenschule einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Das Tier war auf der Flucht vor einer Treibjagd bei Gronau in die Innenstadt gelaufen – kreuz und quer über Straßen, in die Guntrum-Tiefgarage und frontal durch die Glastür der Schulturnhalle. Danach setzte der Schwarzkittel seinen Weg bis in die Odenwaldstraße fort. Dort musste das verletzte Wildschwein erschossen werden. Menschen wurden laut Polizei nicht verletzt. red/Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.12.2018