Willkommen im Winter

Bellwald/Offenbach.In der Schweiz versinkt das Dorf Bellwald (Bild) im Kanton Wallis bereits im Schnee. Auch im Westerwald und in der Eifel ist Schnee gefallen und führte auf den winterlichen Straßen in Rheinland-Pfalz zu mehreren Unfällen, wie ein Polizeisprecher sagte. Weitere Schneefälle kündigten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Dienstag jedoch nicht an. Am Mittwoch bleibt es demnach – abgesehen von Reif oder überfrierender Nässe in den Morgenstunden – bei Temperaturen zwischen drei und sieben Grad trocken. In Österreich und Südtirol hofft die Bevölkerung nach den heftigen Niederschlägen der vergangenen Tage auf Entspannung. Die Sorge ist aber groß, dass sich an steilen Hängen aufgeweichter Boden löst und es zu weiteren Erdrutschen kommt. dpa (BILD: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.11.2019