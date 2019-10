Wincent Weiss kommt

Schwetzingen.Ausgezeichnet mit dem „Echo“, einem „MTV Music Award“, einem „Radio Regenbogen Award“ und vielen Preisen mehr: Sänger und Songschreiber Wincent Weiss ist mittlerweile ganz oben angekommen und am Donnerstag, 30. Juli 2020, gastiert er um 19.30 Uhr im Schlossgarten in Schwetzingen.

Veranstalter Provinztour und diese Zeitung als Medienpartner kündigen den Künstler exklusiv als ersten feststehenden Act für die Open-Air- Reihe „Musik im Park“an. Und: Ab diesen Donnerstag, 24. Oktober, 8 Uhr, gibt es die ersten Tickets (52,90 Euro plus Vorverkaufsgebühr) nur im SZ-Kundenforum am Schlossplatz in Schwetzingen sowie in den Geschäftsstellen der Partnerzeitungen wie dem Mannheimer Morgen. Der offizielle Kartenverkauf beginnt am Freitag, 25. Oktober.

Nach seinem Debüt-Album „Irgendwas gegen die Stille“ mit 200 000 verkauften Exemplaren veröffentlichte Wincent Weiss im Frühjahr dieses Jahres bereits seine zweite Platte „Irgendwie anders“. Seine Lieder wie „An Wunder“, „Hier mit dir“ und „Kaum erwarten“ sind echte Ohrwürmer, die Generationen begeistern. kaba/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.10.2019