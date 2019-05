Winnetous Gefährte trainiert in Lorsch für Bad Segeberg

Lorsch.Bei den Karl-May-Spielen, die im Juni in Bad Segeberg beginnen, übernimmt Raúl Richter diesmal die Titelrolle. Der Schauspieler, bekannt geworden durch die TV-Serie „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ muss unter anderem gut reiten können, wenn er an der Seite von Winnetou (Alexander Klaws) einige Abenteuer zu bestehen hat. Vorbereiten auf das besondere Engagement in der bekannten Arena ließ sich Richter jetzt beim Lorscher Reitverein. Vorstandsmitglied Astrid Léveque stellte dem Berliner dafür ihr Pferd „Falkenauge“ zur Verfügung, einen imposanten Lorscher Rappen, den sie selbst ausgebildet hat. sch/Bilder: THZ, dpa/Montage: ahei

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.05.2019