Winterzauber im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Pünktlich zum „meteorologischen Winteranfang“ am 1. Dezember kam über Nacht der Schnee. Während die Klimaforscher das Datum aus rein praktischen Erwägungen gewählt haben, orientiert sich der kalendarische Winteranfang an der kürzesten Nacht des Jahres – und die ist am 21. Dezember.

Leseraufruf

Machen Sie mit und senden Sie uns ihre Schnappschüsse aus dem „Winterland Bergstraße“ zur Veröffentlichung. red

Info: Senden Sie uns Ihre Bilder per E-Mail an: ba-region@ bergstraesser-anzeiger.de

