Winzerfest in Bestform

Bensheim.Das 81. Bergsträßer Winzerfest ist gestern nach neun Tagen mit einem verkaufsoffenen Sonntag zu Ende gegangen. Auch am zweiten Wochenende herrschte Hochbetrieb im Winzerdorf auf dem Bensheimer Marktplatz und den angrenzenden Ständen der Festmeile. Zwar musste das traditionelle Feuerwerk wegen der langen Trockenheit abgesagt werden, dennoch herrschte beste Stimmung bei den Gästen, die in Scharen in die Innenstadt strömten. Nach Auskunft der Polizei sei es trotz vereinzelter Reibereien und Auseinandersetzungen unter Alkoholeinfluss – vor allem mit Blick auf die Besuchermassen – „recht entspannt“ gewesen. red/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.09.2018