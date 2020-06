„Wir alle sind hier zu Hause, sind ein Teil dieser Gesellschaft“

Mannheim/Worms/Berlin.4000 Menschen haben am Wochenende im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. Zu der Solidaritätskundgebung in Erinnerung an den vor zwei Wochen von einem US-Polizisten getöteten Afro-Amerikaner George Floyd waren 1000 Teilnehmer erwartet worden.

Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) sagte in ihrer Ansprache, „wir alle sind hier zu Hause, wir alle sind ein Teil dieser Gesellschaft“, und betonte, dass nicht „die Geflüchteten und Migranten für die Probleme dieser Gesellschaft herhalten müssen“. Melis Sekmen, die Fraktionschefin der Grünen im Mannheimer Stadtrat, sprach von „einem starken Zeichen unserer Stadt gegen Diskriminierung, Hass und Rassismus“.

Weltweit waren es hunderttausende Menschen, die am Wochenende gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstrierten. In Städten wie Rom, London, Paris und Kopenhagen demonstrierten jeweils tausende Menschen gegen Rassismus. Auch in zahlreichen Städten Deutschlands gingen die Menschen auf die Straße, besonders viele waren es in München mit rund 25 000 Teilnehmern.

Abstandsregeln missachtet

Kritik gab es an den deutschen Demos, weil der wegen der Corona-Pandemie geltende Mindestabstand nicht überall eingehalten wurde. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zeigte Verständnis für die Proteste, äußerte sich aber besorgt über die dichten Menschenmengen während der Corona-Pandemie. Der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, forderte mehr Vorsicht und Respekt bei Demonstrationen. Die Bereitschaft, sich an Abstandsregeln zu halten, sei „so gut wie nicht erkennbar“ gewesen.

Stars der Fußball-Bundesliga setzten am Wochenende ebenfalls ein Zeichen. Schweigend sanken die Profis vor den Partien in Dortmund am Samstag und Bremen am Sonntag rund um den Mittelkreis nieder, um sich mit den Demonstranten in den USA und den Protesten weltweit solidarisch zu zeigen.

Integrationsstaatsministerin Annette Widmann-Mauz hatte vor den Demonstrationen dazu aufgerufen, mehr Bewusstsein für rassistische Diskriminierung zu entwickeln. „Rassismus gibt es auch in Deutschland – in der Schule, auf der Straße, im Job, in Bus und Bahn, im Freundeskreis“, sagte die CDU-Politikerin. Dieser müsse erkannt, benannt und bekämpft werden.

Weitgehend friedlich

Die Demonstrationen in Deutschland verliefen weitgehend friedlich. In Hamburg kam es im Anschluss an die Proteste zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Aus der Gruppe heraus sei Pyrotechnik gezündet worden. Zwei Beamte wurden laut Polizei verletzt. In Berlin wurden aus einer größeren Gruppe heraus laut Polizei Steine und Flaschen auf Polizisten und Passanten geworfen. Demnach wurden 93 Menschen festgenommen und 28 Polizeibeamte leicht verletzt. Auch in Stuttgart gab es mehrere Zwischenfälle.

Unterdessen hat in Worms ein Großaufgebot der Polizei gewaltsame Ausschreitungen im Zusammenhang mit einem NPD-Aufmarsch unterbunden. Rund 1000 Beamte verhinderten, dass sich mehr als 700 Störer, meist aus dem gewaltbereiten linken Spektrum, mit Gewalt Zutritt zu Kundgebung und Aufmarsch der Rechtsextremen vor dem Hauptbahnhof Worms verschafften. Die Beamten, die selbst mit Stein- und Flaschenwürfen angegriffen wurden, kontrollierten die Personalien von rund 500 Antifaschisten.

Darüber hinaus protestierten mehr als 1000 Menschen in Worms friedlich und lautstark, unter anderem mit Aufnahmen von Kirchenglocken gegen rassistische Hetzreden. dle/bjz/dpa

