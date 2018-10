„Wir brauchen Aufbruch, aber keinen Umsturz“

Berlin.Um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der CDU-Spitze kämpfen inzwischen drei ernstzunehmende Kandidaten: Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und Friedrich Merz, ehemaliger Chef der Unionsfraktion. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) winkte hingegen ab.

Gestern positionierte sich Merz – erstmals öffentlich mit einem Auftritt vor der Bundespressekonferenz in Berlin – teilweise gegen die Bundeskanzlerin. Und auch Jens Spahn meldete sich zu Wort mit scharfer Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik.

Merz begründete seine Kandidatur nach neun Jahren Abstinenz in der Politik mit den Worten: „Wir brauchen Aufbruch und Erneuerung. Aber wir brauchen keinen Umsturz.“ Merz, dem eine angespannte Beziehung zu Merkel nachgesagt wird, versicherte, als CDU-Chef werde er mit einer Kanzlerin Merkel auskommen. „Ich bin der festen Überzeugung, dass Angela Merkel und ich miteinander unter diesen veränderten Bedingungen auskommen und klarkommen werden.“

„Lebhafter Streit“

Während Kramp-Karrenbauer, die als Favoritin der Kanzlerin gilt, sich bisher in der Öffentlichkeit nicht zu ihrer Kandidatur geäußert hat, positioniert sich ihr Kontrahent Spahn. Er bekräftigt dabei seine Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik. In einem Gastbeitrag für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ schrieb er, die Flüchtlings- und Migrationspolitik sei der wichtigste Grund, warum seine Partei stark an Vertrauen verloren habe.

Merz ist nach eigenen Angaben mit Kramp-Karrenbauer und Spahn im Gespräch. „Wir gehen alle drei davon aus, dass wir einen für die CDU belebenden und lebhaften Streit miteinander austragen, aber fair und anständig“, sagte er. Man könne sich vorstellen, dass sich alle drei Kandidaten in Regionalkonferenzen der Diskussion mit den Mitgliedern stellten.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet erklärte, nicht für den Vorsitz der Bundes-CDU kandidieren zu wollen. Bei der jetzt geplanten Trennung von Kanzleramt und Parteivorsitz sei das Amt des Regierungschefs im größten Bundesland mit dem Vorsitz der Regierungspartei im Bund nicht vereinbar, sagte der 57-Jährige. Er wolle die gut funktionierende schwarz-gelbe Koalition in NRW „nicht für ein Parteiamt gefährden“. Mit Spahn und Merz kommen schon zwei Bewerber aus Nordrhein-Westfalen.

SPD unter Zugzwang

Angesichts der Klatschen bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern und dem bundesweiten Umfrageabsturz auf 14 Prozent wächst auch in der SPD dessen der Druck auf die Parteivorsitzende Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD).

Am Sonntag trifft sich das Präsidium, am Montag der Vorstand zu einer Klausur, wo ein Zukunftskonzept entwickelt und Leitlinien für eine bessere Arbeit und Sichtbarkeit in der Koalition beschlossen werden sollen. dpa

