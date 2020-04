„Wir hinken weit hinterher“

Mannheim.Die Mannheimer Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Die Linke) und Nikolas Löbel (CDU) kritisieren den Stand der Digitalisierung in deutschen Schulen scharf. „Die Corona-Krise zeigt, dass wir in der Digitalisierung unseres Bildungssystems weit hinterherhinken“, sagte Löbel im Interview mit dieser Redaktion. Digitales Lernen funktioniere in anderen Ländern besser als in Deutschland, fügte Akbulut hinzu.

Die Linken-Politikerin sieht beim geplanten schrittweise Hochfahren des Schulbetriebs ab dem 4. Mai die Umsetzung der Hygienemaßnahmen als Problem: „Ich komme selbst aus dem Bildungsbereich und weiß gut, wie dreckig Schultoiletten sein können.“ Der riesengroße Investitionsstau innerhalb des deutschen Bildungssystems erschwere die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen.

Löbel hält die Umsetzung der Hygienevorschriften vor allem in weiterführenden Schulen „mit Vorlauf“ für machbar. Er sorgt sich dagegen um Kindergärten und Kindertagesstätten, „weil man den Kleinsten nur schwer beibringen kann, dass sie Abstand halten sollen“. stp

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020