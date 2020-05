Berlin/Mannheim.Die seit Wochen geltenden strengen Regeln in der Corona-Krise werden weiter gelockert. Bund und Länder vereinbarten am Mittwoch, dass sich künftig wieder Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen – also etwa zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften. Unter Auflagen sollen alle Geschäfte wieder öffnen können. Jeder Schüler und jedes Vorschulkind soll vor dem Sommer noch mindestens einmal zur Schule oder in die Kita gehen. Wenn es dann zu viele neue Infektionen gibt, sollen die Regeln regional aber auch wieder strenger werden.

„Wir können uns ein Stück Mut leisten, aber wir müssen vorsichtig bleiben“, mahnte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach einer Schaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten. Die „allererste Phase“ der Pandemie habe die Bundesrepublik hinter sich, die Auseinandersetzung mit dem Virus aber noch lange nicht. „Wir müssen darauf aufpassen, dass uns die Sache nicht entgleitet“, warnte die Kanzlerin.

IHK fordert umfassendere Öffnung

Die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) bewertete die Öffnung weiterer Teile der Wirtschaft positiv. Vor allem Beschäftigten in Gastronomie und Hotellerie werde dadurch eine Perspektive geboten, sagte Präsident Manfred Schnabel laut Mitteilung. Generell forderte er, dass alle Unternehmen, die geltende Hygienevorgaben erfüllen, wieder öffnen dürfen. Dies sollte aus Schnabels Sicht etwa für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft gelten, die aktuell bei den Lockerungen noch nicht berücksichtigt sei.

Der Mannheimer Politikwissenschaftler Thomas König kritisierte im Interview mit dieser Redaktion, dass sich die Politik bei den Infektionszahlen zu lange an den Durchschnittswerten für ganz Deutschland orientiert und die regionalen Unterschiede vernachlässigt habe.

Merkel lobte das verantwortungsvolle Handeln vieler Bundesbürger. Abstand halten und das Tragen von Schutzmasken seien aber weiter geboten. Merkel und die Ministerpräsidenten entschieden, die grundsätzlichen Kontaktbeschränkungen für die Bürger im öffentlichen Raum bis zum 5. Juni zu verlängern. Unter Auflagen wie Maskenpflicht und Abstandsregel sollen deutschlandweit alle Geschäfte öffnen können. Die umstrittene Begrenzung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern gilt dann in keinem Bundesland mehr. Die 800-Quadratmeter-Regel war in einigen Ländern bereits geändert worden. Es soll stattdessen Vorgaben geben, wie viele Kunden und Personal sich im Laden aufhalten dürfen.

Erlaubt wird kontaktloser Freizeit- und Breitensport im Freien – mit einer Distanz von 1,5 bis zwei Metern zwischen den Sportlern. Fußball- oder Basketballspiele bleiben tabu. Ab dem 15. Mai dürfen die erste und zweite Fußball-Bundesliga wieder starten – allerdings ohne Zuschauer. jung/was/dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020