Liebe Kinder,

eine Zeitung ist nicht nur etwas für Erwachsene, und die hier schon gar nicht! In dieser Ausgabe haben wir ganz besonders an Euch gedacht: Auf den nächsten Seiten findet Ihr ganz viel zum Lesen, zum Anschauen, aber auch zum Ausmalen.

Und wie Ihr schon auf dieser Seite sehen könnt, ist natürlich unser Zeitungsmaskottchen Fred Fuchs dabei – viel Spaß mit dem Comic!

Vielleicht fragen sich nun manche der erwachsenen Leserinnen und Leser, warum wir diese Zeitungsausgabe Euch Kindern widmen. Ganz einfach: Weil gerade für Euch so viel anders ist als früher. Wir haben in dieser Zeitung in den vergangenen Tagen und Wochen viel über Kinder geschrieben. Darüber, dass Ihr keinen normalen Schulunterricht haben könnt. Und darüber, dass es für die ganz Kleinen keine Kitabesuche mehr gibt. Die allermeisten von Euch sind den ganzen Tag mit den Eltern zusammen. Gemeinsam versucht Ihr, die Schule oder den Kindergarten nachzuspielen. Das kann manchmal richtig nerven, oder? Die beste Freundin oder den besten Freund habt Ihr vielleicht seit Wochen nicht gesehen. Die Spielplätze sind zwar bald wieder offen, aber auch da wird es besondere Regeln geben.

Außerdem sollen jetzt viele von Euch Gesichtsmasken tragen, wenn Ihr unterwegs seid. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Aber Ihr wisst ja, warum das wichtig ist. Das Coronavirus kann Menschen sehr krank machen. Alle auf der Welt sind sich einig: So wenige Menschen wie möglich sollen das Virus bekommen.

Darum hat sich das Leben in den vergangenen Wochen so verändert. Es ist total normal, dass Ihr Euch auch mal einsam fühlt. Früher war ja viel mehr los. Wir finden aber, dass Ihr diese Zeit, die die Erwachsenen eine Krise nennen, ganz toll meistert. Ihr sollt wissen: Wir lassen Euch nicht allein. Auch deswegen ist diese Zeitung für Euch.

Wenn Ihr durch die Seiten blättert, dann achtet auf das hier:

Das zeigt Euch, wo die besonderen Geschichten für Euch sind. Wir wünschen Euch ganz viel Spaß mit der Zeitung. Wollt Ihr uns schreiben, wie Ihr sie findet? Wir freuen uns, wenn Ihr Euch meldet!

Hier die Anschrift: Postfach 102164, 68021 Mannheim, oder als E-Mail: kinderseite@mamo.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.05.2020