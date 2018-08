Anzeige

Ankara/Washington.Im Kampf gegen eine massive Währungskrise greift die türkische Regierung zu drastischen Maßnahmen. Sie will nun Menschen für negative Kommentare über die wirtschaftliche Lage und den Absturz der Lira bestrafen.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete gestern, Staatsanwälte in Ankara und Istanbul gingen gegen Personen und Konten in sozialen Medien vor, die die „wirtschaftliche Sicherheit“ des Landes gefährden, indem sie falsche Berichte oder „Spekulationen“ unter anderem über den Zustand öffentlicher Unternehmen oder Banken verbreiteten. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sprach von „Wirtschaftsterroristen“, die „Verrat“ begangen hätten. Im asiatischen Handel war der Wert der türkischen Währung am Morgen zum Euro und US-Dollar zeitweise erneut zweistellig gefallen. Grund war das Inkrafttreten neuer Strafzölle der USA gegen die Türkei.

Kritik von Mannheimer Ökonom

Erdogan verschärfte gestern seine verbalen Angriffe gegen die USA und Trump. Ohne sie direkt zu erwähnen, nannte er die Vereinigten Staaten die „Kraftmeier des globalen Systems“. An Trump gerichtet, sagte er: „Du kannst nicht einfach aufwachen und sagen ,ich führe diese Zölle auf Stahl und Aluminium ein‘. Das kannst Du nicht sagen.“ Er verwies darauf, dass der Türkei als Nato-Partner damit „in den Rücken und die Füße geschossen“ worden sei. Erdogan deutete gar an, dass die Türkei bereit zu einem Krieg sei. „Wir sind bereit, mit allem, was wir haben.“ Außenminister Heiko Maas legte Ankara unterdessen nahe, den in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen US-Pastor Andrew Brunson freizulassen. An dessen Person hatte sich der Streit mit den Vereinigten Staaten entzündet.