Wirtschaft drängt auf Lockerungen

Wiesbaden/Bergstraße.Die Zahl der Betriebe, die in der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet haben, ist auf 650 000 gestiegen. Das gab die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg bekannt. Dies bedeute eine Steigerung um rund 40 Prozent gegenüber dem jüngsten Vergleichswert. Zum 27. März waren 470 000 Betrieben ermittelt worden.

In Industrie, Mittelstand und Handel wächst die Sorge vor massenhaften Pleiten – und damit der Druck auf die Politik, die Wirtschaft so rasch wie möglich wieder hochzufahren. Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen am Mittwoch die Lage bewerten und am 19. April über mögliche Lockerungen der Beschränkungen entscheiden.

Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus müssen sich Reisende bei ihrer Rückkehr nach Deutschland seit Freitag für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben. Allein am Flughafen Frankfurt waren gestern mehrere Tausend Menschen betroffen.

80 Prozent von ihnen stünden im Zusammenhang mit den Rückholaktionen des Auswärtigen Amts, sagte der Sprecher der Flughafen-Bundespolizei, Reza Ahmari. Um weitere Infektionsketten zu stoppen, hatte das Krisenkabinett unter Kanzlerin Angela Merkel den Bundesländern empfohlen, die Quarantäne ab dem 10. April für alle Reisenden anzuordnen, die mehrere Tage im Ausland waren. Ausnahmen gibt es unter anderem für Lkw-Fahrer, Pendler oder Personen, die weniger als 24 Stunden im Ausland waren.

Auf den deutschen Flughäfen kommen inzwischen nur noch wenige Flugzeuge an, die meisten Flüge wurden gestrichen. In Frankfurt bestimmen Rückholflüge und Frachtflieger das Bild. Die Bundesregierung holt Deutsche zurück, die wegen der Reisebeschränkungen im Ausland gestrandet sind.

Gottesdienste bleiben verboten

Oster-Gottesdienste bleiben wegen der Corona-Pandemie in Hessen verboten. Das Bundesverfassungsgericht lehnte es nach dem Eilantrag eines gläubigen Katholiken ab, die hessische Verordnung dazu vorläufig außer Kraft zu setzen. Gottesdienste mit sehr vielen Menschen würden die Ansteckungsgefahr erheblich erhöhen, teilte das Gericht mit. Die Richter sprechen aber auch von einem „überaus schwerwiegenden Eingriff in die Glaubensfreiheit“. Das Verbot müsse bei jeder Verlängerung streng darauf geprüft werden, ob eine Lockerung unter Auflagen möglich sei.

In Deutschland sind bis Freitagnachmittag mindestens 116 304 Infektionen registriert worden (Vortag, 16.15 Uhr: mehr als 111.100 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Mindestens 2459 Infizierte sind bundesweit gestorben (Vortag, 16.15 Uhr: 2223). Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 49 900 Menschen die Infektion überstanden.

In Hessen liegt die Zahl der Infektionen bei 5677, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand: 14.30 Uhr). Das sind 239 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um neun auf 112.

Im Kreis Bergstraße gibt es fünf neue Infektionsfälle. Insgesamt seien damit 261 Fälle bekannt, teilte die Kreisverwaltung mit. Zwölf Patienten befänden sich in Krankenhäusern. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis gestern keine Angaben. Am Donnerstag hatte sie bei 121 gelegen. dpa/tm

