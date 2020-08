Wirtschaftsminister Altmaier will Innenstädte retten

Wirtschaftsminister Peter Altmaier sorgt sich um die Innenstädte. © dpa

Mannheim/Berlin.Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will in der Corona-Krise Pleiten von kleineren Läden in Innenstädten abwehren. Er wolle „verhindern, dass es zu einem Sterben der Geschäfte kommt“, sagte er. Dabei setzt er auf die Stärkung der Digitalisierung kleinerer Unternehmen. „Jetzt kommt es weniger darauf an, immer neues Geld zu verteilen, sondern darauf, die Attraktivität der Innenstädte zu stärken“, sagte Altmaier mit Blick auf Forderungen, Konsumgutscheine auszugeben.

Willy Schneider, Handelsexperte und Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim, sieht in der Corona-Krise allerdings nicht die Ursache des Ladensterbens, sondern eine Verschärfung und Beschleunigung. Dass weniger Menschen in den Stadtzentren flanierten, liege zum Großteil daran, dass diese austauschbar geworden seien, sagte er im Gespräch mit dieser Redaktion. Laut Schneider gibt es vor allem in großen Städten viele Ketten, die man auch überall sonst finden könnte. Er sieht die Chance darin, aus dem Besuch der City ein Erlebnis zu machen. Wichtig dabei: „Es muss einen gesunden Mix aus den Bereichen Wohnen, Leben, Arbeiten und Einkaufen geben“, sagte Schneider.

Eine einschneidende negative Entwicklung durch Corona sei das Fehlen der Arbeitnehmer in den Innenstädten. Da viele Menschen im Homeoffice arbeiteten, gebe es keinen Grund für sie, zum Einkaufen in die City zu fahren. dpa/jor

