Wissenschaftler: Schulen so bald wie möglich wieder öffnen

Rhein-Neckar/Halle.Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, Schulen unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich wieder zu öffnen. In der am Montag vorgelegten Stellungnahme der Wissenschaftler heißt es, dass Grundschulen und die Sekundarstufe I schrittweise wieder zurück in die Normalität geführt werden sollen. Zur Sekundarstufe I gehören Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen bis Klasse 10 sowie Gymnasien bis einschließlich der Klassen 9 beziehungsweise 10.

In dem Bericht „Coronavirus-Pandemie – die Krise nachhaltig überwinden“ schlagen die Forscher vor, mit der Jahrgangsstufe 4 zu beginnen, um den Kindern den Übergang auf die weiterführenden Schulen zu gewährleisten. Als Voraussetzungen müsse aber gelten, dass die Schüler sich an die Hygieneregeln halten, einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ausreichend Abstand zueinander halten würden. Zudem sollten sich maximal 15 Kinder in einem Klassenraum aufhalten und sich der Unterricht auf Schwerpunktfächer wie Mathe und Deutsch konzentrieren. Des Weiteren sprechen sich die unabhängig agierenden Wissenschaftler in ihrem Gutachten dafür aus, dass der Betrieb in Kitas „nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen werden soll“, da bei kleinen Kinder die Distanzregel nur schwer einzuhalten sei. Als weitere Empfehlung schlagen die Forscher eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr vor.

Die Leopoldina ist eine 1652 gegründete Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Halle an der Saale. Die derzeit mehr als 1500 Mitglieder beraten Politik und Wirtschaft. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Studie der Leopoldina als „sehr wichtig“ bezeichnet. Am Mittwoch will die Kanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten über die Beschränkungen beraten.

Diskriminierung befürchtet

Die Sprecherin der Mannheimer Grundschulen, Angela Speicher, bezeichnet die Vorschläge der Wissenschaftler als „sinnvoll“. „Irgendwann müssen wir sukzessive wieder ins normale Leben zurückkehren“, so Speicher, denn viele Schüler seien außerhalb der Klassenzimmer kaum zu erreichen.

Der Grundschulverband fordert ebenfalls, die Schulen nur unter besonderen Vorkehrungen wieder zu öffnen, ohne die Gesundheit der Kinder, ihrer Familien und des pädagogischen Personals zu gefährden. Der Vorsitzende des Philologenverbandes Baden-Württemberg, Ralf Scholl, warnt unterdessen: „Das dicke Ende kommt ja erst im nächsten Schuljahr: Dann müssen die entstandenen und bis zum Schuljahresende noch nicht aufgearbeiteten Lücken geschlossen werden.“

Der Direktor des Instituts für Gerontologie der Universität Heidelberg, Andreas Kruse, kritisiert, ältere Menschen pauschal zur Risikogruppe zu erklären. Der Mediziner befürchtet eine Diskriminierung von Senioren und empfiehlt, für jeden Menschen ein individuelles Risikoprofil zu erstellen.

In einigen Ländern wurden die Maßnahmen schon gelockert, in den USA und Großbritannien hingegen spitzt sich die Lage zu. (mit dpa)

