Wissenschaftler: Schulen so bald wie möglich wieder öffnen

Berlin/Bergstraße.Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina empfiehlt, Schulen unter bestimmten Voraussetzungen so bald wie möglich wieder zu öffnen. Grundschulen und die Sekundarstufe I sollten schrittweise wieder zurück in die Normalität geführt werden. Zur Sekundarstufe I gehören Hauptschulen, Realschulen, Gesamtschulen bis Klasse 10 sowie Gymnasien bis Klasse 9 und 10.

Die Forscher schlagen vor, mit der Jahrgangsstufe 4 zu beginnen, um den Übergang auf die weiterführenden Schulen zu gewährleisten. Die Schüler müssten sich aber an die Hygiene- und Abstandsregeln halten sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem sollten sich maximal 15 Kinder in einem Klassenraum aufhalten und sich der Unterricht auf Schwerpunktfächer wie Mathe und Deutsch konzentrieren.

Zudem sprechen sich die unabhängig agierenden Wissenschaftler in ihrem Gutachten dafür aus, dass der Betrieb in Kitas „nur sehr eingeschränkt wieder aufgenommen werden soll“. Als weitere Empfehlung schlagen die Forscher eine Maskenpflicht für den öffentlichen Nahverkehr vor.

Die Leopoldina ist eine 1652 gegründete Gelehrtengesellschaft mit Sitz in Halle an der Saale. Die derzeit mehr als 1500 Mitglieder beraten Politik und Wirtschaft. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte die Studie der Leopoldina als „sehr wichtig“ bezeichnet. Am Mittwoch will die Kanzlerin zusammen mit den Ministerpräsidenten über die Beschränkungen beraten.

Im Kreis Bergstraße gab es über die Feiertage deutlich weniger Neuinfektionen. Gestern meldete die Kreisverwaltung nur einen neuen Fall aus Mörlenbach. Insgesamt seien jetzt 268 Fälle bekannt. 15 Patienten würden in Krankenhäusern behandelt. Zur Zahl der Genesenen gab es am Wochenende keine Angaben. Am Freitag hatte sie bei 121 gelegen.

Über 6000 Infizierte in Hessen

Bis Ostermontag (Stand 14 Uhr) hatten sich in Hessen nach Angaben des Sozialministeriums 6093 Menschen angesteckt, 90 mehr als am Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um drei auf 136. In Deutschland wurden mindestens 124 189 Infektionen registriert. Mindestens 2834 Infizierte starben. Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur von Angaben aus den Bundesländern hervor.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben etwa 64 300 Menschen die Infektion überstanden. Die tatsächliche Zahl dürfte weit darüber liegen – unter anderem, weil zahlreiche Infektionen, die mild oder ganz ohne Symptome verliefen, gar nicht erfasst wurden.

Die meisten Menschen in Hessen hielten sich trotz des frühlingshaften Wetters während des Osterwochenendes an die Kontaktbeschränkungen. Die Polizeidirektionen meldeten keine größeren Verstöße. Natürlich gebe es permanent Anrufe, größere Sachen seien aber nicht dabei, hieß es dazu aus Darmstadt. dpa/tm

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.04.2020