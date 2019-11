WM-Aufgebot ohne Maidhof

Bensheim.Mit Julia Maidhof hat die HSG Bensheim/Auerbach die derzeit beste Torjägerin der Frauenhandball-Bundesliga in ihren Reihen (in der Vorsaison war sie bei diesem Ranking letztlich Zweite). Die 21-jährige Linkshänderin von den Flames kam bislang auf drei Länderspiele. Im WM-Aufgebot von Bundestrainer Henk Groener sucht man ihren Namen jedoch vergebens, was ihr Vereinscoach Heike Ahlgrimm nicht nachvollziehen kann.

Doch für Groener zählen nicht nur die Abschlussqualitäten aus dem Rückraum, sondern auch die Abwehrarbeit – und da hatte sie aus taktischen Erwägungen von Groener die schlechteren Karten gegenüber anderen Spielerinnen. Diese Begründung war für Maidhof „nachvollziehbar“. Sie ist weiter motiviert, sich auch zukünftig für Einsätze im Nationaltrikot aufzudrängen. hs

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.11.2019