WM-Aus für DEB-Team

DEB-Torhüter Philipp Grubauer (l.) patzte zwei Mal. © dpa

Bratislava.Deutschlands Eishockey-Team ist im WM-Viertelfinale ausgeschieden. Trotz einer lange guten Leistung verlor die DEB-Auswahl mit 1:5 (0:0, 1:1, 0:4) gegen Tschechien. Das Tor von Frank Mauer (38. Minute) reichte am Donnerstagabend in Bratislava gegen den zwölfmaligen Weltmeister nicht. „Wir alle wollten den großen Traum wahr werden lassen. Wir haben zu viel zugelassen“, sagte Verteidiger Moritz Seider. Deutschland beendete die erste Weltmeisterschaft unter dem neuen Bundestrainer Toni Söderholm auf dem sechsten Platz und damit so gut wie seit dem vierten Rang 2010 nicht mehr. Tschechien spielt am Samstag im Halbfinale gegen Kanada. dpa

