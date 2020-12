WM-Debatte spitzt sich zu

Bedauert die Absage von vier Kollegen: DHB-Kapitän Uwe Gensheimer. © dpa

Mannheim.Nach dem freiwilligen Verzicht von gleich vier deutschen Nationalspielern auf die Handball-Weltmeisterschaft im Januar hat die Debatte um das umstrittene Turnier in Ägypten noch mehr an Fahrt aufgenommen. Martin Schwalb, Trainer des Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, sprach gegenüber dieser Redaktion von „vielen Fragen“, die momentan noch unbeantwortet seien: „Die Spieler müssen wissen, was mit ihnen passiert, wenn sie in Ägypten an Corona erkranken.“ Letztendlich müsse aber jeder selbst entscheiden, ob er die Reise antrete.

Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann befürwortet nur eine WM-Teilnahme, wenn ein entsprechender Sicherheitsrahmen geschaffen werde, wie er dem Podcast „Kreis ab“ sagte: „Wir müssen die Gesundheit der Spieler und des Umfeldes schützen. Und wir müssen den viralen Super-GAU vermeiden.“

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar Löwen bedauert die Turnier-Absage von Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek, Finn Lemke und Steffen Weinhold. „Ich respektiere die Entscheidung, auch wenn ich es sehr schade finde, dass die Jungs nicht dabei sind“, sagte der Mannheimer. mast

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020